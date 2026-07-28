Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing nach dem Bericht zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 275 US-Dollar belassen. Ken Herbert sprach in einer am Dienstag vorliegenden Studie von einer ereignisarmen Zahlenvorlage. Die Resultate hätten den Erwartungen von Analysten sowie Anlegern entsprochen und belegten einmal mehr die Fortschritte bei der Steigerung der Produktion./rob/la/ajx;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 275.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 212.78
|
Abst. Kursziel*:
29.24%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 217.72
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.31%
|
Analyst Name::
Ken Herbert
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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