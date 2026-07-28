NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Anlässlich der anstehenden Quartalszahlen beschäftigte sich Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit den Zeitplänen für die Großprogramme in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. So sei die erste Auslieferung des schwer bewaffneten Präsidentenflugzeugs VC-25B zwar weiterhin für Mitte 2028 vorgesehen, allerdings bestehe die Möglichkeit, dass zur Einhaltung dieses Zeitplans zusätzliche Kosten anfallen - wenn auch in geringem Umfang, schrieb sie./rob/la/edh;