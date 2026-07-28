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Boeing Aktie 913253 / US0970231058

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28.07.2026 12:28:48

Boeing Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Anlässlich der anstehenden Quartalszahlen beschäftigte sich Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit den Zeitplänen für die Großprogramme in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. So sei die erste Auslieferung des schwer bewaffneten Präsidentenflugzeugs VC-25B zwar weiterhin für Mitte 2028 vorgesehen, allerdings bestehe die Möglichkeit, dass zur Einhaltung dieses Zeitplans zusätzliche Kosten anfallen - wenn auch in geringem Umfang, schrieb sie./rob/la/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2026 / 16:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
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Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
$ 211.43 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu 		KGV*:
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