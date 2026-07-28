Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Anlässlich der anstehenden Quartalszahlen beschäftigte sich Sheila Kahyaoglu in einer am Dienstag vorliegenden Einschätzung mit den Zeitplänen für die Großprogramme in der Rüstungs- und Raumfahrtsparte. So sei die erste Auslieferung des schwer bewaffneten Präsidentenflugzeugs VC-25B zwar weiterhin für Mitte 2028 vorgesehen, allerdings bestehe die Möglichkeit, dass zur Einhaltung dieses Zeitplans zusätzliche Kosten anfallen - wenn auch in geringem Umfang, schrieb sie./rob/la/edh;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 211.50
|
Abst. Kursziel*:
39.48%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 211.43
|
Abst. Kursziel aktuell:
39.53%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Boeing Co.
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|Boeing Aktie News: Anleger schicken Boeing am Nachmittag ins Plus (finanzen.ch)
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|Dow Jones 30 Industrial-Wert Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
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|Schwacher Handel in New York: Dow Jones zum Start mit Abgaben (finanzen.ch)
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|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
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