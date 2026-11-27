Die Boeing-Aktie notierte im New York-Handel um 16:28 Uhr in Grün und gewann 1,0 Prozent auf 166,12 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 50'566 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Boeing-Aktie legte bis auf 167,50 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den New York-Handel startete das Papier bei 167,50 USD. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 128'052 Boeing-Aktien umgesetzt.

Am 28.01.2026 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 254,20 USD an. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 53,02 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Der Anteilsschein verbuchte am 21.11.2026 Kursverluste bis auf 155,56 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Boeing-Aktie mit einem Verlust von 6,36 Prozent wieder erreichen.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 0,000 USD an Boeing-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,040 USD. Die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal legte Boeing am 27.10.2026 vor. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,26 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -7,14 USD je Aktie erwirtschaftet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Boeing wird die nächste Bilanz für Q4 2026 voraussichtlich am 27.01.2027 vorlegen.

Experten prognostizieren für das Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -1,903 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

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