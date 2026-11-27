Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 20:26 Uhr 1,6 Prozent. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 50'774 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 167,51 USD. Bei 167,50 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 773'324 Stück.

Am 28.01.2026 erreichte der Anteilsschein mit 254,20 USD ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 52,00 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 21.11.2026 bei 155,56 USD. Mit Abgaben von 6,98 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,040 USD. Am 27.10.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie wurde auf -0,26 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Boeing ein Ergebnis je Aktie von -7,14 USD vermeldet. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,94 Prozent auf 24.19 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 23.27 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q4 2026-Finanzergebnisse wird für den 27.01.2027 terminiert.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -1,903 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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