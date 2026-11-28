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Der Kurs der Kryptowährung Bitcoin liegt um 09:41 bei 59.549,09 US-Dollar und damit 0,48 Prozent im Minus. Am Vortag bezifferte sich der Kurs auf 59.836,70 US-Dollar.

Seitwärtsbewegung am Krypto-Markt – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 zeigt heute eine Entwicklung von -1,3 Prozent. Mit diesem ETP sind Anleger jederzeit in die 10 wichtigsten Kryptos investiert. Veränderung seit Erstnotiz am 24.09.2024: -12,8 Prozent.

In der Zwischenzeit muss Litecoin Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Litecoin-Kurs um 2,48 Prozent auf 43,94 US-Dollar. Am Vortag standen noch 45,06 US-Dollar an der Tafel.

Nach 1.659,39 US-Dollar am Vortag ist der Ethereum-Kurs am Samstagvormittag um 0,46 Prozent auf 1.651,76 US-Dollar gesunken.

Inzwischen fällt der Bitcoin Cash-Kurs um 0,29 Prozent auf 206,04 US-Dollar. Am Tag zuvor war Bitcoin Cash 206,63 US-Dollar wert.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 09:41 gibt Ripple um 0,81 Prozent auf 0,9395 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9472 US-Dollar gemeldet wurde.

Inzwischen steigt der Monero-Kurs um 5,39 Prozent auf 431,23 US-Dollar. Am Tag zuvor war Monero 409,20 US-Dollar wert.

Zeitgleich kommt der Cardano-Kurs kaum vom Fleck. Nach 0,1481 US-Dollar am Vortag, tendiert Cardano um 09:41 bei 0,1462 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich Stellar im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,1266 US-Dollar) geht es um 2,26 Prozent auf 0,1237 US-Dollar nach unten.

Zudem bewegt sich Tron seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,3004 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Tron-Kurs bei 0,3006 US-Dollar.

Zudem gibt Binancecoin nach. Um 0,73 Prozent reduziert sich der Binancecoin-Kurs um 09:41 auf 549,87 US-Dollar, nachdem Binancecoin am Vortag noch 553,89 US-Dollar wert war.

Zudem bewegt sich Dogecoin seitwärts. Um 09:41 wurde ein Kurs von 0,0567 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Dogecoin-Kurs bei 0,0576 US-Dollar.

Zudem gibt Solana nach. Um 0,57 Prozent reduziert sich der Solana-Kurs um 09:41 auf 71,07 US-Dollar, nachdem Solana am Vortag noch 71,48 US-Dollar wert war.

In der Zwischenzeit geht es für Avalanche bergab. Um 09:41 steht ein Minus von 1,38 Prozent auf 6,506 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Avalanche-Kurs noch bei 6,597 US-Dollar.

In der Zwischenzeit muss Chainlink Verluste verbuchen. Um 09:41 fällt der Chainlink-Kurs um 2,09 Prozent auf 9,164 US-Dollar. Am Vortag standen noch 9,360 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit bewegt sich Sui kaum. Am Samstagvormittag lag der Sui-Kurs bei 0,6679 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,6716 US-Dollar.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.