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NYSE-Handel im Blick 06.08.2026 18:00:57

Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

Minuszeichen in New York: Dow Jones schwächelt am Mittag

Der Dow Jones verliert am Donnerstag an Boden.

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Der Dow Jones notiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0.68 Prozent leichter bei 53’977.41 Punkten. Die Dow Jones-Mitglieder sind damit 25.210 Bio. Euro wert. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0.153 Prozent auf 54’266.12 Punkte an der Kurstafel, nach 54’349.12 Punkten am Vortag.

Bei 53’972.03 Einheiten erreichte der Dow Jones sein Tagestief, während er hingegen mit 54’502.87 Punkten den höchsten Stand markierte.

So bewegt sich der Dow Jones seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verbucht der Dow Jones bislang ein Plus von 2.31 Prozent. Der Dow Jones lag noch vor einem Monat, am 06.07.2026, bei 53’055.91 Punkten. Der Dow Jones stand vor drei Monaten, am 06.05.2026, bei 49’910.59 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Wert von 44’193.12 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 11.56 Prozent zu. Der Dow Jones markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 54’744.33 Punkten. Bei 45’057.28 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Tops und Flops im Dow Jones aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich derzeit Microsoft (+ 1.73 Prozent auf 495.90 USD), Walt Disney (+ 1.35 Prozent auf 103.13 USD), Chevron (+ 1.30 Prozent auf 188.84 USD), Amazon (+ 0.37 Prozent auf 273.67 USD) und Travelers (+ 0.13 Prozent auf 382.95 USD). Unter den schwächsten Dow Jones-Aktien befinden sich derweil Salesforce (-3.90 Prozent auf 185.46 USD), Boeing (-2.31 Prozent auf 234.64 USD), Honeywell Technologies (-2.10 Prozent auf 242.91 USD), UnitedHealth (-1.99 Prozent auf 404.53 USD) und IBM (-1.50 Prozent auf 232.39 USD).

Diese Aktien weisen das grösste Handelsvolumen im Dow Jones auf

Das grösste Handelsvolumen im Dow Jones kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 9’543’634 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4.442 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 11.21 erwartet. Mit 3.85 Prozent äussert sich die Dividendenrendite der Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Zur Dow Jones-Realtime-Indikation
Die Tops und Flops im Dow Jones
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Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com
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