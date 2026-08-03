Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Boeing nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 295 US-Dollar belassen. Das abgelaufene Jahresviertel sei ein voller Erfolg gewesen, schrieb Sheila Kahyaoglu in einer Studie am Montag. Im Kerngeschäft des Flugzeugbauers hätten sich die Dinge weiter verbessert. Nahezu die Hälfte der für dieses Jahr geplanten Auslieferungen seien im ersten Halbjahr bereits geschehen./rob/bek/ck;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.08.2026 / 15:07 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 216.14
|
Abst. Kursziel*:
36.49%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 216.15
|
Abst. Kursziel aktuell:
36.48%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
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|29.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|29.07.26
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|RBC Capital Markets
|28.07.26
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|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.26
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|Boeing Neutral
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|Boeing Co.
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