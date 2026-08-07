Boeing Aktie News: Boeing am Freitagnachmittag in Rot

Die Boeing-Aktie notierte um 16:28 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 0,4 Prozent auf 231,34 USD. Dadurch steht der Anteilsschein auf der Verlustseite im Dow Jones 30 Industrial, der im Moment bei 54'047 Punkten realisiert. Bei 231,20 USD markierte die Boeing-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Bei 234,40 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 136'922 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 28.01.2026 auf bis zu 254,20 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 9,88 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 176,87 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit Abgaben von 23,55 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Boeing-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 0,000 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,040 USD. Am 28.07.2026 äusserte sich Boeing zu den Kennzahlen des am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von -0,67 USD vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -0,92 USD erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 7,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 22.75 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 24.56 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Boeing 2026 einen Verlust in Höhe von -0,987 USD ausweisen wird.

Redaktion finanzen.ch

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