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07.08.2026 20:27:13

Boeing Aktie News: Anleger greifen bei Boeing am Abend zu

Boeing Aktie News: Anleger greifen bei Boeing am Abend zu

Die Aktie von Boeing gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Boeing-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,3 Prozent auf 232,80 USD.

Boeing
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Die Aktionäre schickten das Papier von Boeing nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 20:26 Uhr 0,3 Prozent auf 232,80 USD. Damit gibt das Wertpapier dem Dow Jones 30 Industrial, der bei 53'929 Punkten notiert, etwas Rückenwind. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 234,50 USD an. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 234,40 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 289'140 Boeing-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Boeing-Aktie derzeit noch 9,19 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 24,02 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Zuletzt erhielten Boeing-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,040 USD aus. Die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Boeing am 28.07.2026. Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -0,67 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Boeing ein EPS von -0,92 USD in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 28.10.2026 erwartet.

In der Bilanz 2026 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,987 USD je Boeing-Aktie stehen.

Redaktion finanzen.ch

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