Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’216 0.6%  SPI 18’296 0.6%  Dow 49’003 -0.8%  DAX 24’894 -0.2%  Euro 0.9180 0.1%  EStoxx50 5’995 0.6%  Gold 5’291 2.1%  Bitcoin 68’141 0.1%  Dollar 0.7654 0.5%  Öl 67.5 -0.3% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Swiss Re12688156Roche1203204UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Kuros32581411Swiss Life1485278
Top News
Ausblick: Visa informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Klumpenrisiken, KI und Fed-Turbulenzen: Die Stunde der aktiven ETFs
EZB-Prognosen im Fokus: BIP könnte laut Direktor Cipollone höher ausfallen
Micron Technology-Aktie mit neuer Bestmarke: Analysten begeistert von Bau neuer Speicherchipfabrik
GAM-Aktie: Vermögenverwalter erwägt wegen Verkauf einer Honda-Sparte rechtliche Schritte
Suche...
Plus500 Depot

Boeing Aktie 913253 / US0970231058

186.73
CHF
-6.99
CHF
-3.61 %
09:01:20
BRXC
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

28.01.2026 06:23:33

Boeing Outperform

Boeing
186.73 CHF -3.61%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Boeing nach Zahlen von 265 auf 275 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert hob in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar vor allem den starken Barmittelzufluss der Amerikaner hervor. Die Auslieferungsziele für die Flugzeugtypen 737 MAX und 787 hält er für stemmbar./rob/ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.01.2026 / 23:00 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Passende Hebelprodukte auf Boeing

Logo UBS
Mini Futures Hebel
Steigender Boeing-Kurs >5 >10 >15 >20
Fallender Boeing-Kurs >5 >10
Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 275.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 244.56 		Abst. Kursziel*:
12.45%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 244.53 		Abst. Kursziel aktuell:
12.46%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse