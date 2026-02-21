Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte

Anzeige

Über 650+ Kryptos und 3.000 digitale Assets Bitpanda ist der BaFin-lizenzierte Krypto-Broker aus Österreich und offizieller Krypto-Partner des FC Bayern München. Erstellen Sie Ihr Konto mit nur wenigen Klicks und profitieren Sie von 0% Ein- und Auszahlungsgebühren. Jetzt kaufen

Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 7.147 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’399.13 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 20.02.2026 auf 2.199 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’076.52 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 3’076.52 USD, was einer negativen Performance von 69.23 Prozent entspricht.

Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 19.02.2026 erreicht und liegt bei 2.177 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.

Redaktion finanzen.net