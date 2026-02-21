|Investment im Blick
|
21.02.2026 11:03:08
Internet Computer: Wie viel Verlust eine Investition von vor 1 Jahr eingebracht hätte
Anleger, die vor Jahren in Internet Computer investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Internet Computer war gestern vor 1 Jahr 7.147 USD wert. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in ICP investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1’399.13 Internet Computer. Da sich der Wert eines Coins am 20.02.2026 auf 2.199 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 3’076.52 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 3’076.52 USD, was einer negativen Performance von 69.23 Prozent entspricht.
Das 52-Wochen-Tief der Kryptowährung wurde am 19.02.2026 erreicht und liegt bei 2.177 USD. Ihr aktuelles 52-Wochen-Hoch erreichte die Kryptowährung am 08.11.2025 bei 8.964 USD.
Redaktion finanzen.net
