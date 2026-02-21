So viel hätten Anleger mit einem Investment in VeChain von vor 1 Jahr verloren

Anzeige

VeChain war am 20.02.2025 0.032811 USD wert. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in VET investierten, hätten nun 3’047.79 VeChain im Portfolio. Die gehaltenen VeChain wären gestern 23.82 USD wert gewesen, da sich der VET-USD-Kurs auf 0.007817 USD belief. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 76.18 Prozent.

Den tiefsten Stand seit 52 Wochen erreichte die Kryptowährung am 05.02.2026 bei 0.007306 USD. Das 52-Wochen-Hoch des Coins wurde am 22.02.2025 erreicht und liegt bei 0.032435 USD.

Redaktion finanzen.net