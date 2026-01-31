Boeing Aktie 913253 / US0970231058
178.68CHF
1.34CHF
0.75 %
09:42:09
BRXC
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
02.02.2026 07:37:46
Boeing Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Boeing von 290 auf 295 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hoffnung auf einen Cashflow für 2026 in hoher einstelliger Milliardenhöhe stütze zunächst die Aktienbewertung, schrieb Sheila Kahyaoglu in dem am Sonntag veröffentlichten Kommentar. Weiteren Auftrieb gäben dann Fortschritte in Richtung des Management-Ziels von 10 Milliarden Dollar und mehr./rob/ag/ajx;
Veröffentlichung der Original-Studie: 29.01.2026 / 20:39 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.02.2026 / 11:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Boeing Co. Buy
|
Unternehmen:
Boeing Co.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
$ 295.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 233.72
|
Abst. Kursziel*:
26.22%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 233.85
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.15%
|
Analyst Name::
Sheila Kahyaoglu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
