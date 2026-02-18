Zuversicht in New York: Dow Jones zum Ende des Mittwochshandels fester

Am Mittwoch erhöhte sich der Dow Jones via NYSE letztendlich um 0.26 Prozent auf 49’662.66 Punkte. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 18.161 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0.016 Prozent auf 49’525.37 Punkte an der Kurstafel, nach 49’533.19 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 49’469.06 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 49’897.31 Punkten erreichte.

Dow Jones-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche gewann der Dow Jones bereits um 0.277 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones lag am vorherigen Handelstag, dem 16.01.2026, bei 49’359.33 Punkten. Der Dow Jones lag vor drei Monaten, am 18.11.2025, bei 46’091.74 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.02.2025, wurde der Dow Jones mit 44’556.34 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 2.65 Prozent nach oben. Das Jahreshoch des Dow Jones beträgt derzeit 50’512.79 Punkte. Bei 47’853.04 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Das sind die Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Zu den Top-Aktien im Dow Jones zählen aktuell Goldman Sachs (+ 1.93 Prozent auf 933.73 USD), Salesforce (+ 1.90 Prozent auf 187.79 USD), Chevron (+ 1.84 Prozent auf 183.87 USD), Amazon (+ 1.81 Prozent auf 204.79 USD) und Cisco (+ 1.73 Prozent auf 78.18 USD). Schwächer notieren im Dow Jones hingegen Boeing (-2.09 Prozent auf 238.93 USD), 3M (-2.06 Prozent auf 164.17 USD), Verizon (-1.80 Prozent auf 48.05 USD), Walmart (-1.73 Prozent auf 126.62 USD) und Procter Gamble (-1.69 Prozent auf 156.86 USD).

Dow Jones-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 43’752’305 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 3.754 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Verizon-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10.00 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Verizon-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 5.73 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

