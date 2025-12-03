Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
04.12.2025 13:27:33

Boeing Outperform

Boeing
162.38 CHF -1.36%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Boeing mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Outperform" belassen. Analyst Ken Herbert passte seine Cashflow-Schätzungen am Donnerstag an den Ausblick des Finanzchefs auf einer Investorenkonferenz an. Er sei optimistischer gewesen als gedacht./rob/ag/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / 07:01 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Boeing Co. Outperform
Unternehmen:
Boeing Co. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
$ 250.00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 202.54 		Abst. Kursziel*:
23.43%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 202.49 		Abst. Kursziel aktuell:
23.47%
Analyst Name::
Ken Herbert 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

