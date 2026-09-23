Boeing Aktie News: Boeing präsentiert sich am Mittwochabend fester

Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung um 20:26 Uhr 2,1 Prozent im Plus bei 201,82 USD. Hierdurch ist der Anteilsschein auf der Gewinnerseite im Dow Jones 30 Industrial, der zurzeit bei 51'588 Punkten liegt. Die Boeing-Aktie zog in der Spitze bis auf 204,04 USD an. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 198,50 USD. Bisher wurden via New York 647'848 Boeing-Aktien gekauft oder verkauft.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (254,20 USD) erklomm das Papier am 28.01.2026. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 25,95 Prozent. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Mit einem Kursverlust von 12,36 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,173 USD, nach 0,000 USD im Jahr 2025. Die Zahlen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals präsentierte Boeing am 28.07.2026. Das EPS lag bei -0,67 USD. Ein Jahr zuvor waren -0,92 USD je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat Boeing mit einem Umsatz von insgesamt 24.56 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 22.75 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 7,96 Prozent gesteigert.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 28.10.2026 gerechnet.

Der Verlust 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,995 USD je Boeing-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.ch

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