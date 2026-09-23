Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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23.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing zeigt sich am Mittwochnachmittag gestärkt
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Boeing. Die Boeing-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,6 Prozent im Plus bei 202,92 USD.
Im New York-Handel gewannen die Boeing-Papiere um 16:28 Uhr 2,6 Prozent. Hiermit zählt das Wertpapier zu den aktuellen Gewinnern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'762 Punkten notiert. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Boeing-Aktie bisher bei 203,52 USD. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 198,50 USD. Von der Boeing-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 333'360 Stück gehandelt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Boeing-Aktie 25,27 Prozent zulegen. Am 22.11.2025 gab der Anteilsschein bis auf 176,87 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 12,84 Prozent würde die Boeing-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Boeing am 28.07.2026. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 7,96 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 24.56 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 22.75 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Boeing wird die nächste Bilanz für Q3 2026 voraussichtlich am 28.10.2026 vorlegen.
Laut Analysten dürfte Boeing im Jahr 2026 einen Verlust in Höhe von -0,995 USD einfahren.
Redaktion finanzen.ch
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Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
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