Boeing Aktie 913253 / US0970231058
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22.09.2026 16:29:00
Boeing Aktie News: Boeing am Dienstagnachmittag billiger
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von Boeing. Die Boeing-Aktie rutschte in der New York-Sitzung zuletzt um 0,7 Prozent auf 199,80 USD ab.
Die Boeing-Aktie gab im New York-Handel um 16:28 Uhr um 0,7 Prozent auf 199,80 USD nach. So zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der bislang bei 51'834 Punkten steht. Die Boeing-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 199,62 USD ab. Bei 203,18 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Boeing-Aktien beläuft sich auf 112'225 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 28.01.2026 bei 254,20 USD. Der aktuelle Kurs der Boeing-Aktie ist somit 27,23 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 22.11.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 176,87 USD. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 11,48 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Boeing-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 0,000 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,173 USD belaufen. Am 28.07.2026 legte Boeing die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2026 endete, vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -0,67 USD. Im Vorjahresquartal hatten -0,92 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Umsatzseitig wurden 24.56 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Boeing 22.75 Mrd. USD umgesetzt.
Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Boeing wird am 28.10.2026 gerechnet.
Experten-Schätzungen zufolge dürfte für 2026 ein Verlust in Höhe von -0,995 USD je Boeing-Aktie in den Büchern stehen.
Redaktion finanzen.ch
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