Boeing Aktie News: Boeing tendiert am Dienstagabend südwärts

Die Boeing-Aktie wies um 20:26 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,7 Prozent auf 197,75 USD abwärts. Hiermit zählt das Wertpapier zu den Verlierern im Dow Jones 30 Industrial, der derzeit bei 51'885 Punkten notiert. Die Boeing-Aktie gab in der Spitze bis auf 197,30 USD nach. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 203,18 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 614'406 Boeing-Aktien umgesetzt.

Bei 254,20 USD erreichte der Titel am 28.01.2026 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von mindestens 28,55 Prozent könnte die Boeing-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 22.11.2025 bei 176,87 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 10,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Boeing-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 0,173 USD. Im Vorjahr erhielten Boeing-Aktionäre 0,000 USD je Wertpapier. Boeing gewährte am 28.07.2026 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals. Boeing vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,67 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,92 USD je Aktie erwirtschaftet. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 7,96 Prozent auf 24.56 Mrd. USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 22.75 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Boeing am 28.10.2026 vorlegen.

Verlustseitig prognostizieren Analysten für 2026 ein EPS von --0,995 USD je Boeing-Aktie.

Redaktion finanzen.ch

Die aktuellsten News zur Boeing-Aktie

Dow Jones 30 Industrial-Titel Boeing-Aktie: So viel Verlust hätte ein Boeing-Investment von vor einem Jahr eingefahren

Lufthansa-Aktie kaum bewegt: Boeing-737-MAX-Ausbau und drei Vorstände bleiben länger im Amt

Boeing-Aktie nach Kursrutsch erneut schwächer: Weitere Verzögerungen bei 777X möglich