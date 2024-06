NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für BNP Paribas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 77 Euro belassen. Vor den Parlamentswahlen in Frankreich dürften die Aktien französischer Banken weiterhin empfindlich auf politische Entwicklungen und insbesondere auf Umfragen reagieren, schrieb Analystin Anke Reingen in einer am Freitag vorliegenden Studie. Aktuelle Umfragen deuten ihrer Ansicht nach auf Abwärtsrisiken hin./ck/gl;