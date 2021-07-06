BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
BNP Paribas Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe vor allem wegen des Geschäfts mit Unternehmens- und institutionellen Kunden ein wenig enttäuscht, schrieb Anke Reingen in ihrer Reaktion vom Dienstag. Indes habe in einigen Privatkundenbereichen der Zinsüberschuss eine positive Dynamik gezeigt, und die harte Kernkapitalquote (CET1) liege über den Erwartungen./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
Analyst:
RBC Capital Markets
Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform
Kurs*:
67.45 €
Abst. Kursziel*:
42.33%
Rating update:
Outperform
Kurs aktuell:
67.30 €
Abst. Kursziel aktuell:
42.64%
Analyst Name::
Anke Reingen
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
09:28
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 beginnt Dienstagshandel in der Verlustzone (finanzen.ch)
09:28
|Anleger in Europa halten sich zurück: Euro STOXX 50 beginnt Handel im Minus (finanzen.ch)
07:05
|European groups still in ‘wait-and-see’ mode on deals, BNP Paribas says (Financial Times)
27.10.25
|BNP Paribas confronts its past over Sudan sanctions breach (Financial Times)
27.10.25
|Gewinne in Europa: STOXX 50 zum Ende des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
27.10.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 verbucht zum Ende des Montagshandels Gewinne (finanzen.ch)
27.10.25
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 mit Zuschlägen (finanzen.ch)
27.10.25
|STOXX-Handel: Das macht der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|09:00
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.25
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
|22.10.25
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|22.10.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|22.10.25
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
