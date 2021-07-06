Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 96 Euro auf "Outperform" belassen. Die französische Großbank habe vor allem wegen des Geschäfts mit Unternehmens- und institutionellen Kunden ein wenig enttäuscht, schrieb Anke Reingen in ihrer Reaktion vom Dienstag. Indes habe in einigen Privatkundenbereichen der Zinsüberschuss eine positive Dynamik gezeigt, und die harte Kernkapitalquote (CET1) liege über den Erwartungen./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:05 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Outperform
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
96.00 €
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
67.45 € 		Abst. Kursziel*:
42.33%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
67.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
42.64%
Analyst Name::
Anke Reingen 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
09:00 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
27.10.25 BNP Paribas Buy Jefferies & Company Inc.
22.10.25 BNP Paribas Buy Deutsche Bank AG
22.10.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
22.10.25 BNP Paribas Equal Weight Barclays Capital
mehr Analysen
