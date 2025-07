NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für BNP Paribas vor dem Start der Berichtssaison auf "Neutral" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Vor den Zahlen der Großbank zum zweiten Quartal habe sie ihre Ertragsschätzung zum Vermögensmanagement aufgrund schwächerer Markttrends reduziert, schrieb Delphine Lee in einer am Donnerstag vorliegenden Studie zu französischen Banken. Ihre Prognosen für den Gewinn je Aktie bis 2027 habe sie jedoch weitgehend unverändert beibehalten./ck/he;