BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
91.29CHF
1.57CHF
1.75 %
12:06:07
SWX
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
09.07.2026 11:17:11
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
91.97 CHF 1.87%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 108 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam maß den Franzosen am Mittwoch einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Er begründet dies mit einem gestiegenen Optimismus hinsichtlich ihrer Strategie, vor allem für das Kapitalmanagement./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
122.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
99.71 €
|
Abst. Kursziel*:
22.35%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
99.59 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.50%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
03.07.26
|EURO STOXX 50-Wert BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
26.06.26
|EURO STOXX 50-Titel BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
19.06.26
|EURO STOXX 50-Papier BNP Paribas-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BNP Paribas von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Freundlicher Handel: STOXX 50 notiert zum Handelsende im Plus (finanzen.ch)
|
12.06.26
|Gute Stimmung in Europa: STOXX 50 nachmittags im Plus (finanzen.ch)
|
12.06.26