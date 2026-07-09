BNP Paribas 91.97 CHF 1.87% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 108 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam maß den Franzosen am Mittwoch einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Er begründet dies mit einem gestiegenen Optimismus hinsichtlich ihrer Strategie, vor allem für das Kapitalmanagement./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.