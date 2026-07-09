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BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

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09.07.2026 11:17:11

BNP Paribas Buy

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BNP Paribas von 108 auf 122 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Chris Hallam maß den Franzosen am Mittwoch einen höheren Bewertungsmultiplikator zu. Er begründet dies mit einem gestiegenen Optimismus hinsichtlich ihrer Strategie, vor allem für das Kapitalmanagement./ag/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2026 / 17:31 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
99.59 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
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