BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104
60.00CHF
16.45CHF
37.77 %
06.07.2021
SWX
Kurse + Charts + Realtime
News + Analysen
Fundamental
zugeh. Wertpapiere
28.10.2025 10:32:52
BNP Paribas Buy
BNP Paribas
62.12 CHF -3.82%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die herausragende harte Kernkapitalquote (CET1) sollte positiv gewertet werden, schrieb Joseph Dickerson in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.34 €
|
Abst. Kursziel*:
41.08%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.17 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
41.43%
|
Analyst Name::
Joseph Dickerson
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|10:54
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|10:32
|BNP Paribas Buy
|Jefferies & Company Inc.
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|60.00
|37.77%
