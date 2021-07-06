BNP Paribas 62.12 CHF -3.82% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat BNP Paribas nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 95 Euro auf "Buy" belassen. Die herausragende harte Kernkapitalquote (CET1) sollte positiv gewertet werden, schrieb Joseph Dickerson in seiner Reaktion vom Dienstag./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2025 / 03:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





