FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BNP Paribas auf "Buy" belassen. Nach der unterdurchschnittlichen Kursentwicklung der französischen Bankentitel wegen der heimischen politischen Unsicherheit sollte sich der Fokus mit den Ende Oktober anstehenden Quartalszahlen wieder auf die robusten Fundamentaldaten richten, schrieb Sharath Kumar in seinem am Mittwoch vorliegenden Branchenausblick. Sein Favorit ist Societe Generale, während er neben BNP auch Credit Agricole mit "Buy" bewertet./gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
67.29 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
67.69 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Sharath Kumar
|
KGV*:
-
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|12:40
|BNP Paribas Buy
|Deutsche Bank AG
|11:07
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|06:37
|BNP Paribas Equal Weight
|Barclays Capital
|21.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|20.10.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
