BNP Paribas Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 98,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
|
Unternehmen:
BNP Paribas S.A.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
98.70 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
76.86 €
|
Abst. Kursziel*:
28.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
76.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.36%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BNP Paribas S.A.
|
09:28
|Optimismus in Europa: Zum Start Gewinne im STOXX 50 (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Schwache Performance in Europa: STOXX 50 beendet die Dienstagssitzung in der Verlustzone (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Minuszeichen in Europa: STOXX 50 legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Börse Europa: STOXX 50 am Mittag in Rot (finanzen.ch)
|
26.08.25
|Dienstagshandel in Europa: STOXX 50 zum Handelsstart im Minus (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Schwacher Wochentag in Europa: STOXX 50 liegt schlussendlich im Minus (finanzen.ch)
|
25.08.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 verliert (finanzen.ch)
|
25.08.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 mittags schwächer (finanzen.ch)
Analysen zu BNP Paribas S.A.
|08:33
|BNP Paribas Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|14.08.25
|BNP Paribas Outperform
|RBC Capital Markets
|29.07.25
|BNP Paribas Kaufen
|DZ BANK
|28.07.25
|BNP Paribas Neutral
|UBS AG
|25.07.25
|BNP Paribas Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BNP Paribas S.A.
|43.55
|49.22%
