Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 12’189 0.2%  SPI 16’912 0.1%  Dow 45’418 0.3%  DAX 24’096 -0.2%  Euro 0.9353 0.0%  EStoxx50 5’385 0.0%  Gold 3’384 -0.3%  Bitcoin 89’298 -0.7%  Dollar 0.8071 0.4%  Öl 67.2 -0.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
30 % Kursplus: MongoDB-Aktie nach beeindruckendem Ergebnis im Höhenflug
Rio Tinto mit neuem CEO: Konzern wird neu strukturiert - Aktie profitiert
Commodities im Fokus: So bewegen sich Öl & Co. am Vormittag
Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die Givaudan-Aktie
Investment-Tipp Novartis-Aktie: Deutsche Bank AG bewertet Anteilsschein in neuer Analyse
Suche...

BNP Paribas Aktie 123397 / FR0000131104

43.55
CHF
14.37
CHF
49.22 %
08.06.2020
SWX
Kaufen Verkaufen
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

27.08.2025 08:33:23

BNP Paribas Buy

BNP Paribas
77.28 CHF 4.28%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für BNP Paribas mit einem Kursziel von 98,70 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam bleibt in seinem Branchenkommentar vom Dienstagabend auch nach dem guten Lauf optimistisch für Europas Banken und sieht sie in einem "besser für länger"-Szenario. Das Vertrauen der Anleger in die mittelfristige Entwicklung der Zinsergebnisse sei gestiegen. Im Schnitt beträgt das Kurspotenzial zu Hallams aktualisierten Zielen etwa zehn Prozent, bei einigen Kaufempfehlungen sogar etwa zwanzig Prozent./ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.08.2025 / 21:23 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BNP Paribas S.A. Buy
Unternehmen:
BNP Paribas S.A. 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
98.70 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
76.86 € 		Abst. Kursziel*:
28.42%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
76.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
29.36%
Analyst Name::
Chris Hallam 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BNP Paribas S.A.

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BNP Paribas S.A.

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
08:33 BNP Paribas Buy Goldman Sachs Group Inc.
14.08.25 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
29.07.25 BNP Paribas Kaufen DZ BANK
28.07.25 BNP Paribas Neutral UBS AG
25.07.25 BNP Paribas Neutral JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen