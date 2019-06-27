Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 11’935 -0.4%  SPI 16’564 -0.5%  Dow 46’121 -0.4%  DAX 23’520 -0.6%  Euro 0.9347 0.1%  EStoxx50 5’440 -0.5%  Gold 3’756 0.5%  Bitcoin 88’812 -1.4%  Dollar 0.7954 0.0%  Öl 69.1 0.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Top News
H&M-Aktie springt hoch: Gewinn wächst stärker als erwartet
BMW-Aktie: DZ BANK vergibt Bewertung
SAP-Aktie tiefrot: Ermittlungen durch EU-Kommission belasten
Bitcoin, Dogecoin, Ethereum & Co. am Donnerstagmittag
Evonik senkt die Prognose - Aktie fällt
Suche...
Plus500 Depot

BMW Aktie 324410 / DE0005190003

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Trading-Depot Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Trading-Depot

Aktion

Portfolio

Watchlist

25.09.2025 12:05:20

BMW Kaufen

BMW
80.37 CHF 3.74%
Kaufen Verkaufen

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW bei einem fairen Aktienwert von 98 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. BMW überlasse seit längerem bei den meisten Modellen dem Kunden die Wahl der Antriebsart. Die Einführung der "Neuen Klasse" sieht Punzet als Startpunkt einer Margenerholung./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:41 / MESZ
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen 		Kurs*:
86.64 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen 		Kurs aktuell:
85.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu BMW AG

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu BMW AG

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
12:05 BMW Kaufen DZ BANK
24.09.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.09.25 BMW Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10.09.25 BMW Buy Jefferies & Company Inc.
09.09.25 BMW Overweight JP Morgan Chase & Co.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

BMW AG 72.72 1.85% BMW AG