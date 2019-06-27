BMW Aktie 324410 / DE0005190003
BMW Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW bei einem fairen Aktienwert von 98 Euro auf "Kaufen" belassen. Analyst Michael Punzet beleuchtete am Donnerstag die aktuelle Transformationsphase der Autobranche und die Suche der Unternehmen nach dem richtigen Weg. "In diesem Umfeld sehen wir derzeit Unternehmen im Vorteil, die sich frühzeitig entweder auf einen technologieoffenen Ansatz oder aber auf eine Antriebsart fokussiert haben", schrieb er. BMW überlasse seit längerem bei den meisten Modellen dem Kunden die Wahl der Antriebsart. Die Einführung der "Neuen Klasse" sieht Punzet als Startpunkt einer Margenerholung./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.09.2025 / 11:46 / MESZ
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
Unternehmen:
BMW AG
Analyst:
DZ BANK
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Kaufen
Kurs*:
86.64 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Kaufen
Kurs aktuell:
85.70 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Michael Punzet
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
12:26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: LUS-DAX fällt am Donnerstagmittag zurück (finanzen.ch)
12:26
|Börse Frankfurt in Rot: DAX verbucht am Donnerstagmittag Abschläge (finanzen.ch)
12:26
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 am Donnerstagmittag im Minus (finanzen.ch)
24.09.25
|Starker Wochentag in Frankfurt: Zum Handelsende Pluszeichen im LUS-DAX (finanzen.ch)
24.09.25
|Freundlicher Handel: DAX klettert letztendlich (finanzen.ch)
Analysen zu BMW AG
|12:05
|BMW Kaufen
|DZ BANK
|24.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.09.25
|BMW Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.09.25
|BMW Buy
|Jefferies & Company Inc.
|09.09.25
|BMW Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
Aktien in diesem Artikel
|BMW AG
|72.72
|1.85%
