BMW 79.62 CHF 1.91% Charts

News

Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.