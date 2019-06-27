Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek;

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

