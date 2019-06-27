|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für BMW auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 98 Euro belassen. Der Autobauer habe die Ziele nach einem soliden zweiten Quartal trotz der Zollthematik bestätigt, schrieb Michael Punzet in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. BMW sollte in den kommenden Quartalen weiterhin von seinem technologieoffenen Ansatz beim Absatz profitieren. Auch im Hinblick auf die US-Zollpolitik seien die Münchener mit am besten positioniert./rob/tih/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 13:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Kaufen
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
86.14 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
86.42 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Michael Punzet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
06.08.25
|Optimismus in Europa: Euro STOXX 50 zum Ende des Mittwochshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Freundlicher Handel: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 aktuell (finanzen.ch)
|
06.08.25
|Handel in Europa: Euro STOXX 50 startet mit Gewinnen (finanzen.ch)
|
05.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 beendet den Handel im Plus (finanzen.ch)
|
05.08.25
|BMW-Aktie: Jüngste Einstufung durch Deutsche Bank AG (finanzen.ch)
|
05.08.25
|BMW und Continental wegen Bremsenstreit vor Gericht - Aktien uneins (AWP)
|
05.08.25
|DAX 40-Papier BMW-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BMW von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.ch)
|
04.08.25
|Freundlicher Handel: Euro STOXX 50 am Mittag freundlich (finanzen.ch)