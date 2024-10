FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat BMW mit einem Kursziel von 90 Euro auf "Buy" belassen. Die am 6. November anstehenden Zahlen des Autobauers dürften ein von hohen Rückstellungen geprägtes Quartal belegen, was die Profitabilität des Kerngeschäfts beeinträchtige, schrieb Analyst Tim Rokossa in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Im Schlussquartal rechnet er aber mit einer Erholung. Auch die Barmittelentwicklung sollte dann wieder positiv ausfallen./gl/ag;