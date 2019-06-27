BMW Aktie 324410 / DE0005190003
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BMW Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. BMW habe jedoch die Erwartungen gedämpft, da zwar grundsätzlich eine Einigung über Zölle erzielt worden sei, wichtige Details jedoch noch geklärt werden müssten. Dies berge ein gewisses Risiko in puncto Erträge und Cashflows./edh/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BMW AG Buy
|
Unternehmen:
BMW AG
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
92.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
84.72 €
|
Abst. Kursziel*:
8.59%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
84.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
|
Analyst Name::
Philippe Houchois
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BMW AG
|
09.09.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Euro STOXX 50 zum Handelsende in Grün (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Dienstagshandel in Frankfurt: LUS-DAX zeigt sich zum Ende des Dienstagshandels leichter (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Handel in Frankfurt: DAX verliert zum Ende des Dienstagshandels (finanzen.ch)
|
09.09.25
|JP Morgan Chase & Co. beurteilt BMW-Aktie mit Overweight (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Schwacher Handel: Euro STOXX 50 schwächelt nachmittags (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich leichter (finanzen.ch)
|
09.09.25
|Minuszeichen in Frankfurt: DAX am Dienstagnachmittag in Rot (finanzen.ch)
|
09.09.25
|IAA 2025: Politiker und Autolobby gegen EU-Verbrennerverbot (Spiegel Online)