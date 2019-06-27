Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BMW Aktie

72.72
CHF
1.32
CHF
1.85 %
27.06.2019
SWX
BMW
81.37 CHF
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. BMW habe jedoch die Erwartungen gedämpft, da zwar grundsätzlich eine Einigung über Zölle erzielt worden sei, wichtige Details jedoch noch geklärt werden müssten. Dies berge ein gewisses Risiko in puncto Erträge und Cashflows./edh/gl;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.09.2025 / 18:34 / ET


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: BMW AG Buy
Unternehmen:
BMW AG 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
92.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
84.72 € 		Abst. Kursziel*:
8.59%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
84.70 € 		Abst. Kursziel aktuell:
8.62%
Analyst Name::
Philippe Houchois 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

