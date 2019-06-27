NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für BMW anlässlich der Münchener Branchenmesse IAA auf "Buy" mit einem Kursziel von 92 Euro belassen. Sämtliche Autobauer auf der Messe planten Wachstum in einer reifen Branche voller neuer Marktteilnehmer, resümierte Philippe Houchois in einer am Mittwoch vorliegenden Sektorstudie. BMW habe jedoch die Erwartungen gedämpft, da zwar grundsätzlich eine Einigung über Zölle erzielt worden sei, wichtige Details jedoch noch geklärt werden müssten. Dies berge ein gewisses Risiko in puncto Erträge und Cashflows./edh/gl;