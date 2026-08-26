BioNTech Aktie 50030055 / US09075V1026
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BioNTech (ADRs) Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Biontech mit einem Kursziel von 140 US-Dollar auf "Buy" belassen. Analyst Emmanuel Papadakis beschäftigte sich in seinem am Mittwoch vorliegenden Kommentar mit den zu Monatsanfang veröffentlichten Quartalszahlen des Impfstoffherstellers und mit möglichen Rückschlüssen auf Biontech aus positiven Studiendaten des Konkurrenten Moderna mit ihrem personalisierten mRNA-Impfstoff gegen Hautkrebs. Zusammenfassend sei der Quartalsbericht ein geringfügig negativer Aspekt. Mit Blick auf den Moderna-Impfstoff seien die unmittelbaren Rückschlüsse positiv, hielten sich jedoch in Grenzen./ck/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.08.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BioNTech (ADRs) Buy
|
Unternehmen:
BioNTech (ADRs)
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
$ 140.00
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
$ 114.05
|
Abst. Kursziel*:
22.75%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
$ 114.03
|
Abst. Kursziel aktuell:
22.77%
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
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