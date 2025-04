NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Biontech auf "Buy" mit einem Kursziel von 149 US-Dollar belassen. Sicherheitsdaten zum Antikörper BNT327 seien besser ausgefallen als erwartet, schrieb Analyst Akash Tewari in einer am Montag vorliegenden Studie. Unter dem Strich schienen Antikörper-Medikamenten-Verbindungen (ADC) bessere Sicherheits- und Effizienzprofile zu haben als Kombinationen von Chemotherapien./bek/gl;