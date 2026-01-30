Bilfinger Aktie 325648 / DE0005909006
110.60CHF
2.10CHF
1.94 %
11:25:34
SWX
30.01.2026 09:41:46
Bilfinger SE Buy
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Bilfinger von 120 auf 130 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Michael Kuhn rechnet mit einem soliden Ende eines starken Jahres, wie er in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick auf den Bericht des Industriedienstleisters Anfang März schrieb./ag/zb;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.01.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
Bilfinger SE
Analyst:
Deutsche Bank AG
Kursziel:
130.00 €
Rating jetzt:
Buy
Kurs*:
122.10 €
Abst. Kursziel*:
6.47%
Rating update:
Buy
Kurs aktuell:
121.80 €
Abst. Kursziel aktuell:
6.73%
Analyst Name::
Michael Kuhn
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Bilfinger SE
09:29
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE am Freitagvormittag mit Aufschlag (finanzen.ch)
29.01.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE tritt am Nachmittag auf der Stelle (finanzen.ch)
29.01.26
|Bilfinger SE Aktie News: Bilfinger SE verteidigt Stellung am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
29.01.26
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX zeigt sich zum Start des Donnerstagshandels fester (finanzen.ch)
28.01.26