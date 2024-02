NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Beiersdorf nach der Ankündigung einer Dividendenerhöhung sowie eines Aktienrückkaufprogramms auf "Overweight" mit einem Kursziel von 145 Euro belassen. Der lange ersehnte Schritt untermauere das Vertrauen in die Strategie des Vorstands des Kosmetikkonzerns, schrieb Analystin Celine Pannuti in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/ngu;