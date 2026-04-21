Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
Beiersdorf Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Beiersdorf nach Zahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Das Zahlenwerk zum ersten Quartal sei enttäuschend gewesen, schrieb Callum Elliott in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Dies gelte um so mehr, als die Erwartungshaltung bereits niedrig gewesen sei. Dabei sei vor allem die Marke Nivea für die Schwäche verantwortlich gewesen./rob/mf/bek;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 06:48 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Outperform
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
95.00 €
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
75.58 €
|
Abst. Kursziel*:
25.69%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
75.38 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.03%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Analysen zu Beiersdorf AG
|11:09
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|11:06
|Beiersdorf Hold
|Deutsche Bank AG
|10:15
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:47
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
