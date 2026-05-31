Bayer-Aktie: Das sind die Expertenmeinungen des Monats Mai

Die Bayer-Aktie wurde im Mai 2026 von 11 Experten analysiert.

9 Experten empfehlen die Bayer-Aktie zu kaufen, 2 Analysten stufen die Anteilsscheine von Bayer mit Halten ein.

Im Durchschnitt prognostizieren die Analysten ein Kursziel von 48,82 EUR für die Bayer-Aktie, was einem Anstieg von 12,29 EUR zum aktuellen XETRA-Kurs von 36,53 EUR gleichkommt.

Der 6-Monats-Rating-Trend weist auf Kaufen hin.

Analyst Kursziel Abstand Kursziel Datum Jefferies & Company Inc. 40,00 EUR 9,50 29.05.2026 UBS AG 52,00 EUR 42,35 28.05.2026 DZ BANK - - 19.05.2026 Barclays Capital 50,00 EUR 36,87 19.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 36,87 14.05.2026 Deutsche Bank AG 45,00 EUR 23,19 13.05.2026 UBS AG 52,00 EUR 42,35 13.05.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 31,40 12.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 36,87 12.05.2026 UBS AG 52,00 EUR 42,35 08.05.2026 Barclays Capital 48,00 EUR 31,40 06.05.2026 JP Morgan Chase & Co. 50,00 EUR 36,87 06.05.2026

Redaktion finanzen.ch