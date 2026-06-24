Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
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Beiersdorf Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Beiersdorf mit einem Kursziel von 80 Euro auf "Neutral" belassen. Die Quartalszahlen am 5. August dürften entgegen dem vom Marktkonsens erwarteten, moderaten organischen Umsatzplus einen Rückgang belegen, schrieb Guillaume Delmas in seinem Ausblick vom Mittwoch. Dies gelte insbesondere für das Consumergeschäft, welches Beiersdorf zu einer Senkung der diesbezüglichen Jahresziele veranlassen dürfte./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Beiersdorf AG Neutral
|
Unternehmen:
Beiersdorf AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
80.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
73.60 €
|
Abst. Kursziel*:
8.70%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
74.02 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8.08%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
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