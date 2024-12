NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Beiersdorf von 152 auf 154 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Hamburger seien ein "stabiles Schiff in rauer See", schrieb Analystin Molly Wylenzek in ihrem am Dienstag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Das höhere Kursziel resultiert aus der gestiegenen Branchenbewertung./ag/bek;