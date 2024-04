HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Beiersdorf vor dem Bericht zum ersten Quartal von 140 auf 150 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das starke Wachstum aus eigener Kraft dürfte sich fortgesetzt haben, schrieb Analyst Jörg Frey in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Noch werde die Aktie des Konsumgüterherstellers mit einem Abschlag zum Wettbewerber L'Oreal gehandelt. Angesichts der gestiegenen Ausschüttungen an die Aktionäre und des starken Wachstums geht er jedoch davon aus, dass sich dieser Abschlag verringern werde./ck/mis;