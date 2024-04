NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Befesa nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 44 Euro belassen. Der Fokus liege auf dem Ausblick des Recyclingspezialisten, der vorsichtig erscheine, aber auch viele Möglichkeiten lasse, schrieb Analyst Martin Comtesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Die Markterwartungen lägen zwar eher am oberen Ende der avisierten operativen Ergebnisspanne. Comtesse bleibt aber zuversichtlich, dass Befesa 2024 die Kurve bekommt./ag/gl/mis;