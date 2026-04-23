Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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zugeh. Wertpapiere
23.04.2026 11:35:30
Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 42 auf 46 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Höhere Preise dürften den Gegenwind durch höhere Energiekosten kompensieren, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag in einem Ausblick auf das erste Quartal und das Gesamtjahr des Industrie-Recylers. Für 2026 ist er zunehmend optimistisch./rob/ajx/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.04.2026 / 13:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.04.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
46.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
34.40 €
|
Abst. Kursziel*:
33.72%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
34.70 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.56%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Befesa
|
20.04.26
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09.04.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX beginnt Handel in der Verlustzone (finanzen.ch)
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08.04.26
|Pluszeichen in Frankfurt: SDAX beendet den Handel weit in der Gewinnzone (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|11:35
|Befesa Buy
|UBS AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Befesa Buy
|UBS AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|11:35
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.03.26
|Befesa Overweight
|Morgan Stanley
|19.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|02.03.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.11.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|27.10.25
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
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