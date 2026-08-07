Befesa 33.56 CHF -0.06% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabian Piasta passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Industrie-Recyclers an. Er hob seine Ergebnisprognose wegen der Fortschritte aus dem US-Markt an./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.