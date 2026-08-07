Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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07.08.2026
BRXC
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07.08.2026 06:48:29
Befesa Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Befesa von 43 auf 45 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Fabian Piasta passte seine Schätzungen am Donnerstag an den Quartalsbericht des Industrie-Recyclers an. Er hob seine Ergebnisprognose wegen der Fortschritte aus dem US-Markt an./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 13:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:00 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
Jefferies & Company Inc.
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
36.20 €
|
Abst. Kursziel*:
24.31%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
36.15 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.48%
|
Analyst Name::
Fabian Piasta
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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