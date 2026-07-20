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Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164

32.81
CHF
0.25
CHF
0.78 %
12:15:46
BRXC
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21.07.2026 11:19:33

Befesa Buy

Befesa
32.81 CHF 0.78%
Kaufen Verkaufen

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das zweite Quartal des Industrie-Recyclers liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029 habe er jedoch in Erwartung höherer Rohstoffpreise um bis zu 10 Prozent erhöht./rob/edh/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.07.2026 / 16:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: Befesa Buy
Unternehmen:
Befesa 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
47.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
35.30 € 		Abst. Kursziel*:
33.14%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
35.60 € 		Abst. Kursziel aktuell:
32.02%
Analyst Name::
Olivier Calvet 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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06.05.26 Befesa Buy Jefferies & Company Inc.
06.05.26 Befesa Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
05.05.26 Befesa Hold Deutsche Bank AG
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Befesa 32.85 0.88% Befesa