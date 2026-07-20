Befesa Aktie 38827189 / LU1704650164
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Befesa Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Befesa von 45 auf 47 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Seine Ergebnisprognose (bereinigtes Ebitda) für das zweite Quartal des Industrie-Recyclers liege 3 Prozent unter der Konsensschätzung, schrieb Olivier Calvet in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Ebitda-Prognosen für die Jahre 2026 bis 2029 habe er jedoch in Erwartung höherer Rohstoffpreise um bis zu 10 Prozent erhöht./rob/edh/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Befesa Buy
|
Unternehmen:
Befesa
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
47.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
35.30 €
|
Abst. Kursziel*:
33.14%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
35.60 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
32.02%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Befesa
|
16.07.26
|Börse Frankfurt: SDAX verbucht am Donnerstagnachmittag Verluste (finanzen.ch)
|
16.07.26
|Börse Frankfurt: Das macht der SDAX am Donnerstagmittag (finanzen.ch)
|
15.07.26
|Börse Frankfurt in Rot: SDAX beginnt Mittwochshandel mit Verlusten (finanzen.ch)
|
14.07.26
|XETRA-Handel SDAX notiert letztendlich im Minus (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: SDAX verliert am Dienstagnachmittag (finanzen.ch)
|
14.07.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
14.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX startet im Minus (finanzen.ch)
|
06.07.26
|Angespannte Stimmung in Frankfurt: SDAX legt am Montagnachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.ch)
Analysen zu Befesa
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|10.07.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Jefferies & Company Inc.
|06.05.26
|Befesa Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.05.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|30.04.26
|Befesa Buy
|UBS AG
|03.07.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|05.05.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|21.04.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|04.03.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
|16.02.26
|Befesa Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Befesa
|32.85
|0.88%
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|11:19
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|10:55
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|10:47
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|10:46
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