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Bechtle Aktie 1060508 / DE0005158703

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13.11.2026 13:14:53

Bechtle Kaufen

Bechtle
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Bechtle von 43 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. "Ein historischer Rekordauftragsbestand von 3,61 Milliarden Euro bietet hohe Visibilität für das vierte Quartal und das kommende Geschäftsjahr", schrieb Thorsten Reigber am Freitag nach den Zahlen./rob/ag/ajx;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:48 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 11:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Bechtle AG Kaufen
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Bechtle AG 		Analyst:
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13:14 Bechtle Kaufen DZ BANK
09:01 Bechtle Neutral JP Morgan Chase & Co.
06.11.26 Bechtle Buy Deutsche Bank AG
06.11.26 Bechtle Buy Warburg Research
06.11.26 Bechtle Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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