Bechtle Aktie
Bechtle Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Bechtle auf "Buy" mit einem Kursziel von 45 Euro belassen. Wie Natasha Brilliant in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb, steht der IT-Dienstleister auf einer "Top 20"-Liste für besonders überzeugende Anlageideen im Bereich der kleinen bis mittelgroßen Unternehmen in Kontinentaleuropa. Die Aktien von Unternehmen in diesem Größenbereich würden generell immer noch zu stark ermäßigten Kursen gehandelt. Weitere deutsche Unternehmen sind Delivery Hero, Knorr-Bremse, Ströer und Zalando./tih/gl;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Bechtle AG Buy
|
Unternehmen:
Bechtle AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
45.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
38.42 €
|
Abst. Kursziel*:
17.13%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
37.34 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
20.51%
|
Analyst Name::
Natasha Brilliant
|
KGV*:
-
