BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
19.15CHF
-0.31CHF
-1.59 %
10:48:39
BRXC
19.01.2026 08:57:43
BBVA Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Bewertung der Aktien der BBVA nach einem Analystenwechsel beim Kursziel von 23,50 Euro mit "Overweight" wieder aufgenommen. Die Spanier böten Wachstum, attraktive Renditen für ihre Anleger und zusätzliche Optionen, schrieb die nun für die Großbank zuständige Expertin Marta Sanchez Romero am Freitagabend. BBVA habe innerhalb von drei Jahren wohl 30 Milliarden Euro zur Ausschüttung an die Anleger zur Verfügung./ag/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.01.2026 / 18:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2026 / 00:15 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Overweight
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
23.50 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
20.90 €
|
Abst. Kursziel*:
12.44%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
20.57 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
14.24%
|
Analyst Name::
Marta Sanchez Romero
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
