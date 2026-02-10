BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
18.98CHF
0.15CHF
0.77 %
14:50:54
BRXC
10.02.2026 13:21:55
BBVA Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BBVA von 24,50 auf 24,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Chris Hallam passte seine Schätzungen für die Spanier am Dienstag an den jüngsten Quartalsbericht an. Er verschob zudem die Bewertungsbasis für das Kursziel in die Zukunft./ag/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: 10.02.2026 / 11:00 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Buy
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
24.90 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
20.85 €
|
Abst. Kursziel*:
19.42%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
20.84 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
19.48%
|
Analyst Name::
Chris Hallam
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
