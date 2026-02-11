thyssenkrupp Aktie 412006 / DE0007500001
|
11.02.2026 18:18:00
Ausblick: thyssenkrupp präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Die Prognosen der Experten für die kommende Bilanzvorlage von thyssenkrupp.
thyssenkrupp präsentiert am 12.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,275 EUR aus. Im Vorjahresquartal waren -0,080 EUR je Aktie erwirtschaftet worden.
4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 1,43 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 7,83 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei thyssenkrupp für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 7,94 Milliarden EUR aus.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 9 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,084 EUR, während im vorherigen Jahr noch 0,750 EUR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 33,25 Milliarden EUR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 32,84 Milliarden EUR waren.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Nachrichten zu thyssenkrupp AG
Analysen zu thyssenkrupp AG
|04.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|03.02.26
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|29.01.26
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|19.01.26
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|12.12.25
|thyssenkrupp Halten
|DZ BANK
