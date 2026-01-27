Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
BBVA Aktie

19.70
CHF
-0.22
CHF
-1.11 %
09:01:16
BRXC
28.01.2026

BBVA Sector Perform

BBVA
19.70 CHF -1.11%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.01.2026 / 17:33 / EST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2026 / 00:45 / EST


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

