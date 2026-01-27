BBVA Aktie 931474 / ES0113211835
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
BBVA Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für BBVA zwar von 19,25 auf 19,75 Euro angehoben, die Aktien aber aus Bewertungsgründen von "Outperform" auf "Sector Perform" abgestuft. Die spanische Bank sei bei vielen Finanzkennziffern Klassenbeste, doch ein weiterer Kursanstieg der Aktie dürfte sich schwierig gestalten, begründete Benjamin Toms seinen Schritt am Dienstagabend. Es sei zwar schwierig, eine Bank negativ zu bewerten, die eine so attraktive Wertsteigerung erziele. Doch diese spiegele sich schon weitgehend im Konsens wider. Mit Blick auf 2026 bevorzugt Toms die heimische Konkurrentin Santander./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) Sector Perform
|
Unternehmen:
BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
19.75 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
21.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-8.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
21.64 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-8.73%
|
Analyst Name::
Benjamin Toms
|
KGV*:
-
Nachrichten zu BBVA SA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
|
21.01.26
|Erste Schätzungen: BBVA präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
20.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in BBVA von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
13.01.26
|EURO STOXX 50-Titel BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein BBVA-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
06.01.26
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätte eine Investition in BBVA von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.ch)
|
31.12.25
|Dezember 2025: Analysten sehen Potenzial bei BBVA-Aktie (finanzen.net)
|
30.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem BBVA-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.ch)
|
23.12.25
|EURO STOXX 50-Wert BBVA-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in BBVA von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
19.12.25
|BBVA-Aktie im Plus: Pläne für Aktienrückkauf in Milliardenhöhe (Dow Jones)