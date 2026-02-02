BBVA 18.78 CHF 1.98% Charts

Analysen Kaufen Verkaufen LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für BBVA von 22,10 auf 21,80 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Overweight" belassen. Die mittelfristige Anlagestory sei intakt, schrieb Cecilia Romero Reyes am Freitag im Nachgang des Quartalsberichts. Kurzfristig fehle es aber an Auftrieb./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:30 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2026 / 00:34 / GMT



